سقوط منتحلة صفة طبيبة أطفال في مستشفى ببغداد بيد الاستخبارات

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، باعتقال امرأة انتحلت صفة طبيبة أطفال في إحدى مستشفيات بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد / الرصافة تلقت معلومات تفيد بوجود امرأة تقوم بانتحال صفة طبيبة أطفال، وإيهام المواطنين بأنها تعمل في احدى مستشفيات بغداد.

وأضافت أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية والقاء القبض عليها بالجرم المشهود بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، مشيرة الى تسليمها للجهات التحقيقية المختصة لتنال جزاءها.

وأهابت وكالة الاستخبارات بالمواطنين، ضرورة الابلاغ عن هكذا حالات من خلال الاتصال على الخط الساخن المجاني (144).