سقوط مسيّرتين في ديالى وبابل

شفق نيوز- ديالى/ بابل

أفاد مصدران أمنيان، اليوم الخميس، بسقوط طائرتين مسيّرتين في محافظتي ديالى وبابل، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال مصدر أمني في ديالى، لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيّرة تحطمت بعد سقوطها في قرية الجيايلة بقضاء الخالص في محافظة ديالى.

وفي بابل، ذكر مصدر آخر، لوكالة شفق نيوز، أن طائرة مسيّرة سقطت في ناحية الإبراهيمية قرب مزار (العلوية شريفة) جنوب المحافظة، حيث قامت الجهات المختصة بتفجيرها في موقعها.

وأكد المصدران أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية وتعاملت مع الحادثين وفق السياقات المعتمدة.