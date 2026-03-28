سقوط مسيّرة مفخخة في الكرادة وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، فجر الأحد، بسقوط طائرة مسيّرة مفخخة بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة المسيّرة سقطت في ساحة الواثق، ما تسبب بانفجار سُمع دويه في مناطق عدة من الكرادة ومحيطها.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المسيّرة كانت في طريقها إلى جهة يُرجح أنها السفارة الأميركية، قبل أن تسقط داخل بغداد.

وبيّن المصدر أن الحادث لم يسفر، وفق المعطيات الأولية، عن وقوع إصابات بشرية، فيما سارعت القوات الأمنية إلى تطويق موقع السقوط.