سقوط مسيّرة مفخخة داخل أرض زراعية شمالي ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيّرة مفخخة داخل أرض زراعية في أطراف ناحية العظيم شمالي ديالى، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة المسيّرة سقطت داخل الأرض الزراعية، ما أدى إلى سماع دوي انفجار في محيط المنطقة.

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، كما لم تُسجَّل أضرار مادية تذكر، مشيراً إلى أن القوات الأمنية توجهت إلى موقع الحادث وفرضت طوقاً أمنياً حول المكان.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراء إطلاق الطائرة المسيّرة.