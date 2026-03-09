سقوط مسيرتين دون انفجار في أربيل ونينوى

شفق نيوز- أربيل/ نينوى

أفادت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، بسقوط طائرتين مسيّرتين دون أن تنفجرا في نينوى وأربيل.

وقال مصدر أمني في نينوى لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيّرة سقطت بشكل كامل وهي غير منفجرة في قرية حاوي شخير ضمن ناحية القيارة، مبيناً أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الممتلكات.

وأضاف أن "القوات الأمنية سارعت إلى إرسال مفارز من مكافحة المتفجرات والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث باشرت الفرق المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الطائرة المسيّرة وفق السياقات الأمنية المعتمدة".

وفي أربيل، أفاد مصدر أمني، بسقوط طائرة مسيرة على منزل مواطن في منطقة ژيان وسط المدينة.

وأضاف أن "الطائرة لم تنفجر".