سقوط مسيرة وبقايا صاروخ في محافظتين

شفق نيوز- بابل/ ديالى

شهدت بابل وديالى، ليل السبت، سقوط طائرة مسيرة وبقايا صاروخ، في مناطقها دون تسجيل أي أضرار.

وقالت خلية الازمة الإعلامية في بابل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر في منطقة خالية تابعة لناحية الطليعة جنوب المحافظة، دون تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية".

وأضافت "باشرت القوات الأمنية ومفارز مكافحة المتفجرات مهامها في الموقع لرفع مخلفات الطائرة وتأمين المنطقة".

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني، بـ"سقوط اجزاء من جسم صاروخ باليستي في حديقة منزل بمنطقة كشكين، باطراف قضاء الخالص شمال غربي ديالى".

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن أي أضرار مادية او بشرية".