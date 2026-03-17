سقوط مسيرة قرب السفارة الأميركية وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيّرة قرب السفارة الأميركية وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صافرات الإنذار أُطلقت في السفارة بعد رصد طائرة مسيّرة"، مشيراً إلى أن المسيّرة "تمت معالجتها وإسقاطها في نهر دجلة".

وأسقطت الدفاعات الجوية التابعة للسفارة الأميركية في العاصمة بغداد، في وقت سابق مساء الثلاثاء، طائرتين مسيرتين حاولتا التقرب منها.

كما أسقطت الدفاعات الجوية في مطار بغداد، في وقت سابق، طائرة مسيّرة حاولت التقرب من مركز الدعم الدبلوماسي في المطار.