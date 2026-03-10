سقوط مسيرة على منزل في أربيل وأخرى غربي بغداد

شفق نيوز- أربيل

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، فجر الأربعاء بسقوط طائرة مسيّرة، على منزل في منطقة سيبيران غرب أربيل، وأخرى في منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد، من دون تسجيل أضرار بشرية.

ويأتي ذلك بعد أحداث مماثلة شهدتها أربيل وبغداد منذ تصاعد حدة التوترات الإقليمية، اخرها حين سقطت طائرة مسيّرة على سطح منزل في حي ژيان وسط المدينة من دون وقوع إصابات،

وسبق ذلك أيضاً، في الرابع من آذار/مارس، سقوط حطام طائرة مسيّرة على مبنى قرب مطار أربيل في منطقة عنكاوا بعد اعتراضها، ما أدى إلى أضرار مادية من دون تسجيل خسائر بشرية.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان أكثر من مرة إسقاط طائرات مسيّرة فوق أربيل، بينها أربع مسيّرات أُسقطت في السابع من آذار/مارس وسقط حطام إحداها قرب فندق، ثم ثلاث مسيّرات أُسقطت لاحقاً قرب القنصلية الإماراتية من دون إصابات.

وتبنت فصائل شيعية مسلحة هذه الهجمات، ضمن نطاق تحالفها مع إيران بعد هجمات أميركية اسرائيلية بدأت في 28 شباط/ فبراير.