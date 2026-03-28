سقوط مسيّرة جديدة في محيط مطار بغداد الدولي

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم السبت، بسقوط طائرة مسيّرة في محيط مطار العاصمة الدولي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الطائرة المسيّرة سقطت ضمن محيط مطار بغداد بعد محاولتها التقرب من مقر الدعم الدبلوماسي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني في كركوك بسقوط ثلاثة قتلى على الأقل جراء استهداف بثلاثة صواريخ موجهة من طائرة مقر استخبارات تابع لهيئة الحشد الشعبي داخل محيط مطار كركوك.

كما أفاد مصدر آخر في محافظة نينوى، السبت، باستهداف نقطة تابعة للفوج الأول للشرطة في منطقة حاوي الكنيسة غربي الموصل، ما أسفر عن مقتل اثنين من المنتسبين بينهم آمر فوج برتبة عقيد، إضافة إلى إصابة 5 منتسبين بجروح.

كما أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، السبت، بإسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، سقوط طائرة مسيرة في حقل مجنون النفطي ضمن محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وفي السياق أفاد مصدر أمني، فجر السبت، بتعرض محافظة واسط لضربتين جويتين استهدفتا معسكراً في منطقة الخماس، فيما أعلنت النائبة عن كتلة صادقون، المرتبطة بحركة عصائب أهل الحق، محاسن الدليمي، فجر اليوم، عن تعرض أحد مقار الحركة، لقصف جوي في قضاء العزيزية بالمحافظة.

ويوم أمس الجمعة، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن التنسيق وتشكيل لجنة مع الجانب الأميركي، مهمتها منع الهجمات "الإرهابية" على البعثات الدبلوماسية، وإبقاء العراق خارج الصراع في المنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في الـ28 من شهر شباط/فبراير الماضي، تعرض العراق لعدة ضربات جوية على مقرات أمنية تابعة للجيش وأخرى للحشد الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات.