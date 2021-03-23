سقوط مسيرة اميركية جنوبي الموصل.. صورتان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني رفيع المستوى في نينوى، يوم الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة تابعة للقوات الاميركية جنوبي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الطائرة كانت في مهمة استطلاعية واقلعت من اربيل باتجاه جنوب الموصل لكنها سقطت قرب قرية تل الشعير في ناحية القيارة، لاسباب قد تكون فنية".

واضاف ان "قوة مشتركة من التحالف الدولي وجهاز مكافحة الارهاب والجيش العراقي، وصلت الى مكان تحطم الطائرة وقاموا بنقله معهم".

جدير بالذكر ان المناطق النائية والجزرات النهرية في المناطق الجنوبية من نينوى تشهد عمليات استطلاع كثيفة وضربات جوية بصورة مستمرة منذ قرابة اسبوعين تقريباً حيث نفذت التحالف الدولي عشرات الضربات الجوية على اهداف لداعش حددها في وقت سابق منها في جبال مخمور ومنها في الجزرات النهرية جنوبي الموصل.