سقوط متظاهر ضحية وإصابة آخرين بصدامات بين محتجين والجيش في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع متظاهر وإصابة آخرين، خلال صدامات مع الجيش العراقي.

وقال مراسلنا إن متظاهرين غاضبين نظموا وقفة احتجاجية في تقاطع "البهو" وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، احتجاجاً على عدم توزيع قطع أراضي سكنية لجرحى التظاهرات التي انطلقت على مدار السنتين الماضيتين.

وبين أنه يوم أمس الثلاثاء، انطلقت تظاهرة في الناصرية احتجاجاً على الموضوع نفسه وتم اعتقال عدد من المتظاهرين، واليوم تجددت التظاهرة وتطورت إلى صدامات مع قوات الجيش ما أدى إلى مصرع متظاهر فيما أصيب ستة آخرون بجروح خطرة، اثنان منهم في العناية المركزة لوضعهما الصحي الحرج.

ومنذ انطلاق تظاهرات "تشرين" في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 لم تشهد محافظة ذي قار ومدينة الناصرية خصوصاً استقراراً على الرغم من انتهاء تظاهرات تشرين في أواخر العام 2020، إلا أن أهالي ذي قار واصلوا احتجاجاتهم وتركزت مطالبهم على توفير فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب مطالب ذات طابع سياسي.