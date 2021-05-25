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سقوط متظاهر ضحية برصاص حي في ساحة التحرير

Category: أمـن

Date: 2021-05-25T16:11:18+0000
سقوط متظاهر ضحية برصاص حي في ساحة التحرير

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي، بتسجيل اول حالة وفاة لمتطاهر من احتجاجات "من قتلني؟" التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "متظاهرا توفي نتيجة اصابته برصاص حي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".

من جانبه اكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي سقوط ضحية وعدد من الجرحى المتظاهرين.

واشار ايضا الى "حرق بعض آليات القوات الامنية في ساحة التحرير".

وأفاد مصدر أمني وشهود عيان، اليوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة متظاهرين بجروح خطرة، جراء إطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الامنية في ساحة التحرير.

وقال المصدر وشهود العيان لمراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي بكثافة لتفريق المتظاهرين من حديقة الأمة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة متظاهرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشاروا إلى وصول تعزيزات كبيرة من قوات حفظ القانون للسيطرة على ساحة التحرير.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بحصول مناوشات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مشيراً إلى إصابة خمسة من المتظاهرين والقوات الأمنية بجروح.

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