سقوط قنبرة هاون عند معسكر التاجي شمالي بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بسقوط قنبرة هاون مقابل معسكر التاجي شمالي بغداد، من دون وقوع إصابات.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قنبرة هاون سقطت، مساء اليوم، في قضاء التاجي مقابل معسكر التاجي، شمالي بغداد، وتحديداً بالقرب من احدى المرابطات الأمنية المنتشره التابعة للجيش العراقي، من دون وقوع اصابات".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية انتشرت في المنطقة والبحث جار عن المنفذين ومكان انطلاق القنبرة".

وكانت الشرطة العراقية أفادت ، اليوم الخميس، بسقوط 10 من عناصر قوات الجيش العراقي بين ضحية وجريح بالهجوم الذي شنه تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن أربعة منتسبين من الجيش أحدهم ضابط برتبة ملازم أول سقطوا ضحايا بينما أُصيب ستة آخرون خلال اشتباكات عنيفة تجريها القوات الامنية مع عناصر داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وكان قائد عمليات بغداد، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف زائري الإمام الكاظم، مشيرا الى أن القوات الأمنية قتلت مفرزة من ثلاثة "إرهابيين" أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، في حين أفاد مصدر أمني، بأن قناصا أصاب جنديا عراقيا في احد بساتين القضاء.