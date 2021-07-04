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سقوط قرابة 70 برجاً لنقل الطاقة بأعمال تخريبية بالمنطقة الشمالية في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-07-04T11:07:09+0000
سقوط قرابة 70 برجاً لنقل الطاقة بأعمال تخريبية بالمنطقة الشمالية في العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير توزيع كهرباء المنطقة الشمالية زيدان خلف يوم الأحد عن سقوط قرابة 70 برجا لنقل الطاقة الكهربائية بأعمال تخريبية طالتها في تلك المنطقة.

وأشار خلف في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إلى سقوط ما بين 67 إلى 70 برجاً لنقل الطاقة في المنطقة الشمالية جراء الأعمال التخريبية خلال الفترة الماضية.

وشدد على ضرورة تعاون المواطنين في حماية أبراج الطاقة كون القوات الأمنية لا يمكنها مراقبة كل الخطوط وذلك لامتدادها في مساحات شاسعة من الصعب السيطرة عليها.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الكوادر تعمل بكل قدرتها لصيانة الأبراج التي تضررت.

وفجر الجمعة، شهد العراق انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي في محافظات البلاد باستثناء إقليم كوردستان.

ولاحقاً، أفادت السلطات العراقية بعودة التيار الكهربائي تدريجياً في محافظات البلاد.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.

ويأتي انقطاع التيار وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية مؤخراً على تردي خدمة الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 50 مئوية في بعض المناطق.

وتتهم السلطات العراقية مسلحي "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء معظم الهجمات.

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

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