سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سقوط قذيفتي هاون على ناحية ساخنة بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-02-18T17:53:55+0000
سقوط قذيفتي هاون على ناحية ساخنة بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، بسقوط قذيفتي هاون على ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قذيفتي هاون سقطتا، مساء اليوم، على مركز الناحية الاولى في جلولاء خلف بناية المحكمة في نهر السعدية، والثانية في اطراف الناحية في منطقة خالية من السكان دون اي خسائر او اضرار بشرية".

 وأضاف المصدر، أن "قوات الامن شنت حملة تفتيش بحثاً عن مصادر اطلاق الهاونات"، مبيناً أن "الاوضاع تحت السيطرة فيما اهابت بالمواطنين الحيطة والحذر".

وتشهد ناحية جلولاء واطراف خانقين منذ ثلاث سنوات هجمات وحوادث امنية غير مسبوقة بسبب الفراغات الامنية التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة ابان احداث استفتاء استقلال كوردستان وسط معلومات وتفاهمات بعودة البيشمركة للمشاركة بالتنسيق والملف الامني للمناطق المتنازع عليها في ديالى والمحافظات الاخرى.

related

داعش يشن هجوماً ثلاثياً يوقع 3 أفراد أمن في جلولاء

Date: 2020-09-05 16:51:05
داعش يشن هجوماً ثلاثياً يوقع 3 أفراد أمن في جلولاء

العثور على جثة بائع دجاج مثّل بها داعش وارتفاع حصيلة هجوم بمتنازع عليها

Date: 2021-01-16 06:37:49
العثور على جثة بائع دجاج مثّل بها داعش وارتفاع حصيلة هجوم بمتنازع عليها

قذائف داعش تتساقط على سوق ومتاجر في جلولاء

Date: 2020-10-05 15:30:17
قذائف داعش تتساقط على سوق ومتاجر في جلولاء

مسلحو داعش يتسللون إلى جلولاء.. "مفاجأة" كانت بانتظارهم

Date: 2021-01-18 20:03:45
مسلحو داعش يتسللون إلى جلولاء.. "مفاجأة" كانت بانتظارهم

قذائف داعش تطال 5 أطفال شمالي ديالى

Date: 2020-10-05 17:26:13
قذائف داعش تطال 5 أطفال شمالي ديالى

"الفوضى الأمنية" تنذر بعودة داعش إلى قلب ناحية متنازع عليها

Date: 2021-01-19 16:47:12
"الفوضى الأمنية" تنذر بعودة داعش إلى قلب ناحية متنازع عليها

قتلى وجرحى في هجمات لداعش على قريتين في جلولاء ديالى

Date: 2019-10-24 22:54:41
قتلى وجرحى في هجمات لداعش على قريتين في جلولاء ديالى

"الحل الامثل لمواجهة الارهاب".. ناحية متنازع عليها تطالب بتسليح السكان

Date: 2020-10-07 16:49:40
"الحل الامثل لمواجهة الارهاب".. ناحية متنازع عليها تطالب بتسليح السكان