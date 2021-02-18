سقوط قذيفتي هاون على ناحية ساخنة بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، بسقوط قذيفتي هاون على ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قذيفتي هاون سقطتا، مساء اليوم، على مركز الناحية الاولى في جلولاء خلف بناية المحكمة في نهر السعدية، والثانية في اطراف الناحية في منطقة خالية من السكان دون اي خسائر او اضرار بشرية".

وأضاف المصدر، أن "قوات الامن شنت حملة تفتيش بحثاً عن مصادر اطلاق الهاونات"، مبيناً أن "الاوضاع تحت السيطرة فيما اهابت بالمواطنين الحيطة والحذر".

وتشهد ناحية جلولاء واطراف خانقين منذ ثلاث سنوات هجمات وحوادث امنية غير مسبوقة بسبب الفراغات الامنية التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة ابان احداث استفتاء استقلال كوردستان وسط معلومات وتفاهمات بعودة البيشمركة للمشاركة بالتنسيق والملف الامني للمناطق المتنازع عليها في ديالى والمحافظات الاخرى.