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تحديث.. سقوط خمس قذائف على الأقل قرب السفارة الأمريكية وسط اشتباكات في المنطقة الخضراء

Category: أمـن

Date: 2022-08-29T19:40:32+0000
تحديث.. سقوط خمس قذائف على الأقل قرب السفارة الأمريكية وسط اشتباكات في المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بسقوط خمس قذائف هاون على الأقل قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وذلك وسط اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "السفارة الأمريكية فعّلت صافرات الإنذار داخل المبنى، نتيجة سقوط القذائف ضمن مقتربات المبنى".

وأضاف المصدر، أن "المنطقة الخضراء تشهد اشتباكات مسلحة عنيفة داخل المنطقة الخضراء، حيث يتم استخدام أسلحة (آر.بي.جي، بي.كي.سي، وكلاشنكوف)".

وحتى الآن، سقط خمسة متظاهرين ضحية على الأقل، فيما أصيب أكثر من 50 آخرين بينهم عناصر من قوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء، منذ أن بدأت قوات مكافحة الشغب محاولة فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

ويأتي هذا التصعيد، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، والتشديد على أتباعه بعدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، أصبحت المنطقة الخضراء والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، ميداناً للصدامات بعد ما بدأ الصدريون "ساعة الصفر"، ليحولوا اعتصامهم إلى عصيان ونفير عام.

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