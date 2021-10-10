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سقوط قذائف هاون قرب حي سكني في محافظة نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-10-10T08:47:51+0000
سقوط قذائف هاون قرب حي سكني في محافظة نينوى

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بسقوط عدد من قذائف الهاون بأطراف قضاء الحضر في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عدداً من قذائف هاون مجهولة المصدر سقطت في أطراف مركز قضاء الحضر بالقرب من جهة حي المدارس.

وأشار المصدر إلى أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية.

من جهته أكد الحشد الشعبي تعرض مدينة الحضر جنوب غرب نينوى الى قصف صاروخي يستهدف السكان لعرقلة سير عملية الانتخابات

وقال بيان صادر عن اللواء 44 في الحشد إن مقاتلي اللواء "يطاردون هذا الفلول الغاشمة في عمق الصحراء، ورغم هذه الاجواء الحربية فإن سكان مدينة الحضر يدلون بأصواتهم بكل شجاعة وحرية تامة".

يأتي هذا في وقت يتوجه في العراقيون للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع العام للانتخابات التشريعية الخامسة في البلاد.

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