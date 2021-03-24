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سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو

Category: أمـن

Date: 2021-03-24T19:16:29+0000
سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بسقوط عنصر في الجيش العراقي ضحية، إثر اشتباك مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما على قطعات عسكرية للجيش العراقي في قرية بئر أحمد، غرب قضاء طوز خرماتو،( 90 كم شرق تكريت)".

وأضاف أن "اشتباكات جرت بين القوة والعناصر الإرهابية، أسفرت عن سقوط عسكري عراقي ضحية، وإصابة ثلاثة اخرين، كحصيلة أولية".

ولفت المصدر، إلى أن "الاشتباكات مازالت مستمرة، مع وصول قطعات عسكرية إلى القرية لدعم القوات الماسكة للأرض".

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