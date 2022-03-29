سقوط عنصر أمني ضحية وإصابة ضابط باطلاق نار جنوبي بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بسقوط عنصر أمن ضحية وإصابة ضابط في الشرطة الاتحادية، جراء إطلاق نار في منطقة جرف النداف، جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "منتسباً في الشرطة الاتحادية سقط ضحية، فيما أصيب ضابط برتبة (ملازم أول) ومنتسب بجروح متفاوتة، أثناء تنفيذ واجب إلقاء قبض على أحد المطلوبين وفق المادة ٤٠٦ (قتل عمد) ضمن منطقة جرف النداف".

وأضاف المصدر، أن "المتهم قام بإطلاق النار على القوة الأمنية، التي كانت تلاحقه"، مشيراً إلى "تطويق المنطقة من قبل القوة، في محاولة للقبض على المتهم".

ولفت المصدر، إلى أن "المداهمة نفذت على وكر لمتهمين بجرائم (القتل العمد)، حيث تم القبض على 8 مطلوبين حتى الآن، فيما يجري البحث عن البقية".

ونوه المصدر، إلى "خروج قوة من مقر الفرقة الأولى باتجاه مكان الحادث لاسناد القوة الموجودة هناك لاكمال الواجب وعدم الخروج بضحايا أكثر، مؤكداً "ضبط 5 بنادق مع مسدسين تعود للمتهمين".