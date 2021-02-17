تحديث.. ست ضحايا وإصابات من الحشد بهجوم لداعش قرب خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، الأربعاء، بسقوط عنصرين من الحشد ضحايا بهجوم لداعش في اطراف قضاء خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر داعش هاجمت نقاطاً امنية تابعة للواء 28 من الحشد الشعبي في قرية "الدكات" شمال غرب خانقين ما أسفر عن سقوط عنصرين من الحشد ضحايا واصابة 4 اخرين".

واضاف ان قوات الحشد اشتبكت مع المهاجمين مع وصول تعزيزات قتالية ساندة وان الاشتباكات ما زالت مستمرة". حتى لحظة إعداد الخبر

وتشهد خانقين ارتفاعا واضحا في معدلات الخروقات الامنية والتي اصبحت بشكل شبه يومي بعد احداث تشرين الاول 2017 وانسحاب قوات البيشمركة التي كانت منتشرة في المنطقة وتسيطر عليها امنياً حتى قبل انسحابها امام تقدم القوات العراقية.