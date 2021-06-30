سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سقوط عنصر بيشمركة ضحية في كركوك وجرح مدنيين بإطلاق نار قرب السليمانية

Category: أمـن

Date: 2021-06-30T17:03:18+0000
سقوط عنصر بيشمركة ضحية في كركوك وجرح مدنيين بإطلاق نار قرب السليمانية

شفق نيوز/ سقط عنصر بقوات البيشمركة ضحية، وجُرح مدنييان اثنان، يوم الأربعاء، بحادثي إطلاق نار منفصلين، في كركوك والسليمانية.

وأبلغ مصدر أمني لمراسل وكالة شفق نيوز، أن "الشاب محمد هيمن من مواليد 1982 تعرض لإطلاق نار، أثناء وقوفه في طابور محطة تعبئة الإسكان بمدينة كركوك الحكومية مع عائلته، عندما أقدم شخص بإطلاق النار عليه وقتله على الفور"، مبيناً أن "الضحية كان عنصرا بقوات البيشمركة في اللواء 134".

وأضاف المصدر، أن "الحادث على علاقة بخلاف اجتماعي وعداوة شخصية بين الجاني والمجنى عليه".

وفي حادث منفصل، أعلنت مديرية صحة جمجمال، أن "شابين أصيبا بإطلاقات نارية أيضا نقلا على إثره إلى مركز طوارئ جمجمال، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى كون إصابتيهما كانت بليغة".

وأوضح مدير المركز جمجمال هلكوت حمه نجم، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "المصابين شابان بأعمار 18 و19 سنة، أصيبا في حادث اطلاق نار قرب قرية گورة دي التابعة لناحية اغجلر، وتم نقلهما إلى المركز وبعد تلقيهما الإسعافات الأولية والعلاج، تقرر نقلهما الى مستشفى شار بالسليمانية كون إصاباتهما بليغة".

related

البيشمركة تكشف عن أسباب دمج صلاح الدين وكركوك بمركز تنسيق مشترك

Date: 2021-05-28 12:14:58
البيشمركة تكشف عن أسباب دمج صلاح الدين وكركوك بمركز تنسيق مشترك

بدءاً من الأسبوع المقبل.. قوات البيشمركة تعود إلى كركوك

Date: 2021-05-21 20:44:43
بدءاً من الأسبوع المقبل.. قوات البيشمركة تعود إلى كركوك

الحشد يؤشر تراجعاً ملحوظاً لنشاط داعش في الحدود مع إقليم كوردستان

Date: 2021-01-14 09:17:14
الحشد يؤشر تراجعاً ملحوظاً لنشاط داعش في الحدود مع إقليم كوردستان

السليمانية تسلم عشرات المعتقلين العرب من كركوك للحكومة الاتحادية

Date: 2020-05-19 18:04:23
السليمانية تسلم عشرات المعتقلين العرب من كركوك للحكومة الاتحادية

البيشمركة والجيش العراقي يدخلان حالة الإنذار في كركوك

Date: 2021-06-10 21:33:41
البيشمركة والجيش العراقي يدخلان حالة الإنذار في كركوك

اغلاق طرق بين أربيل وكركوك

Date: 2019-10-06 12:22:49
اغلاق طرق بين أربيل وكركوك

مصرع واصابة 19 شخصا بحادثين في كركوك والسليمانية

Date: 2021-04-07 10:39:52
مصرع واصابة 19 شخصا بحادثين في كركوك والسليمانية

البيشمركة تدق ناقوس الخطر: داعش تسلل إلى قرى بين كركوك واربيل

Date: 2021-02-28 16:37:31
البيشمركة تدق ناقوس الخطر: داعش تسلل إلى قرى بين كركوك واربيل