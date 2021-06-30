سقوط عنصر بيشمركة ضحية في كركوك وجرح مدنيين بإطلاق نار قرب السليمانية

شفق نيوز/ سقط عنصر بقوات البيشمركة ضحية، وجُرح مدنييان اثنان، يوم الأربعاء، بحادثي إطلاق نار منفصلين، في كركوك والسليمانية.

وأبلغ مصدر أمني لمراسل وكالة شفق نيوز، أن "الشاب محمد هيمن من مواليد 1982 تعرض لإطلاق نار، أثناء وقوفه في طابور محطة تعبئة الإسكان بمدينة كركوك الحكومية مع عائلته، عندما أقدم شخص بإطلاق النار عليه وقتله على الفور"، مبيناً أن "الضحية كان عنصرا بقوات البيشمركة في اللواء 134".

وأضاف المصدر، أن "الحادث على علاقة بخلاف اجتماعي وعداوة شخصية بين الجاني والمجنى عليه".

وفي حادث منفصل، أعلنت مديرية صحة جمجمال، أن "شابين أصيبا بإطلاقات نارية أيضا نقلا على إثره إلى مركز طوارئ جمجمال، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى كون إصابتيهما كانت بليغة".

وأوضح مدير المركز جمجمال هلكوت حمه نجم، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "المصابين شابان بأعمار 18 و19 سنة، أصيبا في حادث اطلاق نار قرب قرية گورة دي التابعة لناحية اغجلر، وتم نقلهما إلى المركز وبعد تلقيهما الإسعافات الأولية والعلاج، تقرر نقلهما الى مستشفى شار بالسليمانية كون إصاباتهما بليغة".