سقوط أطفال ضحايا بانفجار مخلفات حربية لداعش شمال شرق تكريت

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الأحد بمصرع وإصابة 5 أطفال بانفجار مخلفات حربية لداعش شمال شرقي تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم وأُصيب إثنان آخران بجروح خطيرة جراء انفجار مخلفات حربية من مقذوف (Mk 19 مكنايتين) في قرية "المالحة" شمال شرقي تكريت يُعتقد بأن تنظيم داعش تركها أبان سيطرته على القرية.

وبين المصدر ان سبب الانفجار العبث واللعب بالمقذوفات من قبل الأطفال، مؤكداً أن القرية تحوي مخلفات والغام لم تعالج بشكل كامل لغاية آلان من قبل الجهد الهندسي ووحدات مكافحة الألغام.

وتحوي الكثير من المناطق المحررة من قبضة داعش في عدة محافظات عراقية ومنذ عدة سنوات على ألغام ومخلفات حربية لم تعالج حتى الآن لأسباب فنية أو مالية.