سقوط طائرتين مُسيّرتين في سهل نينوى

شفق نيوز - نينوى

أفاد اللواء الـ30 في الحشد الشعبي، يوم الأحد، بسقوط طائرتين مسيرتين في منطقة سهل نينوى، بالتزامن مع موجة التصعيد العسكري المتبادل بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى.

وقال اللواء في بيان، إن احدى الطائرتين سقطت في مجمع الأنصار، والثانية في قرية طوبزاوة، كما سقطت شظايا صاروخ على مشروع ماء بازوايا.

ودعا البيان، اهالي المنطقة الى "توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من أي جسم غريب أو بقايا طائرات أو شظايا، وفي حال مشاهدة أي جسم غريب يُرجى إبلاغ اللواء 30 فورًا".