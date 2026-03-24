سقوط طائرتين مسيرتين في كركوك والمثنى إحداهما مفخخة قرب محطة كهرباء

شفق نيوز- كركوك/ المثنى

أفاد مصدران أمنيان، اليوم الثلاثاء، بسقوط طائرتين مسيّرتين في محافظتي كركوك والمثنى، إحداهما مفخخة قرب محطة كهرباء، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال مصدر أمني في كركوك لوكالة شفق نيوز إن "طائرة مسيّرة مفخخة سقطت بالقرب من محطة كهرباء ملا عبد الله جنوب غربي كركوك، دون أن تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار تُذكر"، مبيناً أن القوات الأمنية سارعت إلى تطويق موقع الحادث.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراء إطلاق المسيّرة، مع اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين محيط المحطة ومنع أي تهديد محتمل.

وفي المثنى، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أنه تم العثور على طائرة مجهولة المصدر في بادية بصية بمنطقة أم رحل جنوبي مدينة السماوة، بعد الإبلاغ عنها من قبل مصادر محلية.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وتعاملت مع الطائرة وفق الأصول، لافتاً إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع واحد التي يتم فيها العثور على طائرات مماثلة ضمن الحدود الإدارية لناحية بصية.