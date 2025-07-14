سقوط طائرتان مسيرتان مفخختان في مخمور ورصد ثالثة في صلاح الدين

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بسقوط طائرتين مسيرتين في قضاء مخمور قرب حقل نفطي، فيما تم رصد طائرة مسيرة في أجواء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرتين مسيّرتين مفخختين، سقطتا في منطقة كندێناوە ضمن حدود حقل خورمەلە النفطي".

وأضاف أن "الطائرتين استهدفتا موقعا في حقل خورمەلە بقضاء مخمور في محافظة نينوى".

وإلى كركوك، أفاد مصدر أمني، برصد طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في سماء قرية الخانوكة التابعة لقضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين، دون معرفة مسارها أو الجهة التي تتبع لها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سكان قرية الخانوكة لاحظوا مساء اليوم تحليق طائرة مسيّرة في أجواء المنطقة على ارتفاع منخفض نسبياً، وسط حالة من القلق بين الأهالي"، مبيناً أن "مسار الطائرة غير معروف، كما لم تُحدد الجهة التي أطلقتها أو الغاية من تحليقها".

وأضاف المصدر، ، أن "الطائرة غادرت الأجواء دون وقوع أي حادث أو تسجيل أضرار، كما لم يصدر عن الجهات الأمنية حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن الحادثة".