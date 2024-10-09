سقوط طائرة "F18" كويتية على حدود البصرة

شفق نيوز/ سقطت مساء الأربعاء، طائرة مقاتلة من القوة الجوية الكويتية نوع F18 قرب حدود ناحية أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، عن سقوط طائرة مقاتلة من طراز F-18 أثناء قيامها بمهمة تدريبية في شمال البلاد، ما أودى بحياة قائدها.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة حمد جاسم الصقر، عبر منصة "إكس"، أن "مقاتلة من طراز F-18 تابعة للقوة الجوية الكويتية سقطت ما أودى بحياة قائد الطائرة، وذلك أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية شمال البلاد عصر الأربعاء".

وأضاف أن "فرق التحقيق تباشر مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث".