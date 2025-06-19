سقوط طائرة إيرانية مسيّرة جنوب شرق الموصل

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس ، بسقوط طائرة مسيّرة يُرجح أنها إيرانية الصنع، في ناحية القراج التابعة لقضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل، مشيراً إلى أن القوات الأمنية طوّقت الموقع بالكامل بانتظار تفجيرها عن بُعد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة مجهولة الهوية سقطت في منطقة مفتوحة بناحية القراج، وتبيّن من خلال الفحص الأولي أنها تحمل مواصفات طائرات مسيّرة إيرانية"، لافتاً إلى أن "فرقاً فنية تابعة للجيش العراقي طوّقت المكان ومنعت الاقتراب منه، تحسباً لوجود متفجرات أو معدات حساسة".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية تتعامل مع الحادث بحذر شديد"، مبيناً أن "فريقاً متخصصاً يستعد لتفجير الطائرة عن بعد بعد تأمين المنطقة بشكل كامل”.

وتأتي الحادثة في ظل توترات إقليمية تشهدها المنطقة، ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة بشأن مصدر الطائرة و هدفها، بحسب المصدر الأمني.