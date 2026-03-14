سقوط طائرة مسيّرة "مجهولة" في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة في قاطع الرشاد جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة المسيّرة سقطت ضمن قاطع الفوج الثالث التابع للواء 42 في الجيش العراقي ضمن ناحية الرشاد، دون معرفة الجهة التي تقف وراء إطلاقها".

وأضاف أن "القوات الأمنية توجهت إلى موقع الحادث وفرضت طوقاً أمنياً في المنطقة، فيما باشرت الجهات المختصة بإجراء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وطبيعة الطائرة المسيّرة".

وأشار المصدر، إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء سقوط الطائرة، فيما تواصل القوات الأمنية إجراءاتها الفنية والأمنية لتحديد مصدرها والغاية من تحليقها في المنطقة.

وكانت طائرة مسيّرة أخرى، سقطت ليل الجمعة - السبت، في قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك، حيث كانت تحمل مواد متفجرة وسقطت في المنطقة الواقعة بين قريتَي البدير ونادروه ضمن نطاق القضاء.

وتتعرّض مناطق متفرقة في محافظة كركوك، إلى هجمات بطائرات مسيّرة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، نهاية شهر شباط/فبراير الماضي.