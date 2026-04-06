سقوط طائرة مسيّرة "مجهولة" شمال ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، الاثنين، بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة النوع والمصدر في قضاء الرفاعي شمال مركز المحافظة، دون تسجيل معلومات عن أضرار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محطة الاستجابة والسيطرة تلقت بلاغًا بشأن سقوط طائرة مسيّرة مجهولة في قضاء الرفاعي على بعد 20 كم من مركز المدينة"، مبينًا أنه "تم توجيه الجهات المختصة مع الدفاع المدني وخبير المتفجرات إلى موقع الحادث".

وأضاف أن "الحادث ضمن قاطع مسؤولية المنطقة الأمنية السادسة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".