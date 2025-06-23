سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية شمالي كركوك (فيديو)

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في قرية قزنفر التابعة لناحية بردي (التون كوبري) شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سكان قرية قزنفر أبلغوا عن سقوط طائرة مسيّرة داخل أحد الأراضي الزراعية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، ولم تُسجل أضراراً بشرية أو مادية نتيجة الحادث".

وأضاف أن "قوة أمنية طوّقت مكان السقوط وفتحت تحقيقاً لتحديد نوع الطائرة وجهة إطلاقها، فيما لا تزال هوية الطائرة مجهولة حتى لحظة إعداد الخبر".

وأشار إلى أن السلطات المختصة تقوم بفحص بقايا الطائرة تمهيداً لإصدار تقرير فني بشأنها.