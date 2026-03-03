سقوط طائرة مسيّرة في جلولاء والجهد الهندسي يباشر بتفكيكها

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيّرة في إحدى القرى التابعة لقضاء جلولاء شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة سقطت في قرية الطبج التابعة لقضاء جلولاء بمحافظة ديالى، دون تسجيل خسائر بشرية".

وأضاف أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً حول مكان الحادث، فيما باشرت مفارز الجهد الهندسي التابعة للقوات العراقية بإجراءات تفكيك الطائرة ورفعها، للتعامل معها وفق السياقات المعتمدة".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية جارية لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراء إطلاق الطائرة"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، شهدت العديد من مناطق العراق استهدافات بطائرات مسيرة وصواريخ تبنت بعضها القوات الإيرانية، خاصة المواقع المستهدفة في إقليم كوردستان، في حين تبنت الفصائل العراقية هجمات أخرى، قالت إنها موجهة نحو المصالح الأميركية في الأراضي العراقية.