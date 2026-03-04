سقوط طائرة مسيّرة على مقر شركة BP العاملة بأكبر حقل نفط عراقي

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، فجر الخميس، بسقوط طائرة مسيّرة استطلاعية على مقر شركة BP البريطانية العاملة في حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة وهو (أكبر حقل عراقي وثاني أكبر حقل في العالم).

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة المسيّرة سقطت داخل محيط مقر الشركة في حقل الرميلة"، دون الكشف حتى الآن عن حجم الأضرار أو ما إذا كانت هناك إصابات.

ويعد حقل الرميلة النفطي من أكبر الحقول النفطية في العراق، وتديره شركة BP بالشراكة مع شركة نفط البصرة.