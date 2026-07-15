سقوط طائرة مسيّرة داخل ميناء الفاو الكبير في البصرة (فيديو)

شفق نيوز - البصرة

أفاد مصدر مطلع، صباح اليوم الأربعاء، بسقوط طائرة مسيّرة "مجهولة الهوية" داخل مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأظهر مقطع مصور حصلت عليه وكالة شفق نيوز، لحظة سقوط الطائرة وانفجارها في منطقة مفتوحة داخل ساحة العمل بمشروع الميناء، مما أدى إلى اشتعال النيران في حطامها، دون تسجيل أي إصابات بشرية، واقتصار الأضرار على خسائر مادية محدودة في موقع السقوط.