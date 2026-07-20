سقوط طائرة مسيّرة جنوبي العراق

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيّرة في منطقة الفاو جنوبي محافظة البصرة، من دون وقوع أضرار بشرية أو مادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة سقطت بالقرب من رأس البيشة داخل إحدى المزارع المهجورة في قضاء الفاو، نتيجة تعرضها لخلل فني".

وأضاف أن "الطائرة لم تنفجر، فيما سارعت الأجهزة الأمنية المختصة إلى رفعها من موقع الحادث".

وأشار المصدر إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد طبيعة الطائرة والجهة التي تتبع لها".