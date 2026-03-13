سقوط طائرة مسيرة يتسبب بدوي انفجار في كركوك

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر أمني، ليل الجمعة- السبت، طبيعة دوي الانفجار الذي سُمع في منطقة قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك، مؤكداً أنه ناجم عن سقوط طائرة مسيّرة في تلك المنطقة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الطائرة المسيّرة وكانت تحمل مواد متفجرة سقطت في المنطقة الواقعة بين قريتَي البدير ونادروه ضمن نطاق قضاء الدبس، وهو ما أفضى إلى سماع دويها في المحيط.

وأشار إلى أن القوات الأمنية انتشرت فور وقوع الحادث وتوجهت إلى الموقع للتثبت من طبيعة الطائرة وتحديد مصدرها، في حين جرى فرض طوق أمني محكم حول المنطقة وشُرع بتمشيط محيطها.

ولفت المصدر إلى أن المعطيات الأولية لا تُشير إلى وقوع أي إصابات بشرية حتى اللحظة، فيما تواصل الجهات المعنية عملها الميداني لجمع الأدلة وكشف ملابسات الحادث.