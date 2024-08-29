سقوط طائرة مسيرة وسط كركوك واشتعال النيران فيها

شفق نيوز/ افاد شهود عيان، يوم الخميس، بسقوط طائرة مسيّرة وسط محافظة كركوك.

ووفقا للشهود في حديثهم لوكالة شفق نيوز، فإن الطائرة المسيرة سقطت قرب مجمع الأسواق الرئيسية المحاذي لشارع المطار باتجاه طريق بغداد.

وأضافوا أن سقوط الطائرة حدث بعد دوي انفجار لم يُعرف مصدره هز سماء المنطقة هناك.

وبحسب الفيديوهات المتداولة، فإن النيران اشتعلت بالطائرة في السماء لتُحرق بشكل كامل بعد وصولها إلى الأرض.

ولا توجد معلومات عن إصابات أو أضرار مادية حتى وقت كتابة الخبر.

هذا وهرعت القوات الامنية وفرق الدفاع المدني الى محل الحادث وقامت بإخماد الحريق الناجم عن تحطم الطائرة، كما هو مبيّن في مقاطع الفيديو ادناه: