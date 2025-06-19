سقوط طائرة مسيرة "مجهولة" في دوكان بالسليمانية

شفق نيوز/ أفاد قائمقام قضاء دوكان في محافظة السليمانية، سيروان سرحد، يوم الخميس، بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في إحدى المناطق الزراعية بناحية "بنگرد" التابعة للقضاء، دون وقوع أضرار بشرية.

وقال سرحد لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة المسيرة سقطت في وادي شيخ محمد ضمن حدود ناحية بنگرد"، مشيرًا إلى أن "مكان السقوط كان قرب محرك لضخ المياه في أرض زراعية".

وأكد أن "الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، كما لم يُعرف بعد مصدر أو جهة إطلاق الطائرة"، مشددًا على أن "الجهات المعنية باشرت تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الواقعة".

وأشار إلى أن "الموقع الذي سقطت فيه المسيّرة يقع في منطقة غير مأهولة نسبيًا، مما حال دون وقوع أي أضرار تُذكر".

وكان مصدر أمنيا أفاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، بسقوط طائرة مسيّرة يُرجح أنها إيرانية الصنع، في ناحية القراج التابعة لقضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل، مشيراً إلى أن القوات الأمنية طوّقت الموقع بالكامل بانتظار تفجيرها عن بُعد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة مجهولة الهوية سقطت في منطقة مفتوحة بناحية القراج، وتبيّن من خلال الفحص الأولي أنها تحمل مواصفات طائرات مسيّرة إيرانية"، لافتاً إلى أن "فرقاً فنية تابعة للجيش العراقي طوّقت المكان ومنعت الاقتراب منه، تحسباً لوجود متفجرات أو معدات حساسة".

وتأتي الحادثة في ظل توترات إقليمية تشهدها المنطقة، ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة بشأن مصدر الطائرة و هدفها، بحسب المصدر الأمني.