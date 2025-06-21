سقوط طائرة مسيرة "مجهولة" شمالي البصرة (صور)

شفق نيوز/ أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، يوم السبت، عن سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية قرب منطقة الطمر الصحي في ناحية المصطفى منطقة الزوين التابعة لقضاء الدير، شمالي المحافظة.

وقال الفريجي، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وشرعت بالإجراءات الفنية اللازمة لجمع بقايا الطائرة المسيّرة ونقلها إلى الجهات المختصة لغرض الفحص والتقييم الفني والأمني".

وأشار الفريجي إلى أن "التحقيقات الأولية لا تزال جارية، دون الكشف حتى الآن عن الجهة التي تقف وراء إطلاق المسيّرة، أو ما إذا كانت تحمل تجهيزات قتالية أو استخبارية"، موضحاً أن "التحقيق سيأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحلية والإقليمية، خصوصاً في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، وما تشهده من تصعيد ميداني في عدد من الجبهات".

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في هذه الرقعة الجغرافية من محافظة البصرة، منذ بداية الحرب الدائرة بين إيران واسرائيل.

وقد سقطت أكثر من طائرة مسيرة خلال الأيام الماضية في أربيل ونينوى والسليمانية، دون أن تسجيل أي إصابات، فيما انفجرت إحدى الطائرات، حيث كانت مفخخة.