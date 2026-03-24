سقوط طائرة مسيرة "مجهولة" شرقي ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر في قرية زراعية شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة مجهولة المصدر سقطت في قرية زراعية بقضاء الإصلاح شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، دون تسجيل إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وأشار إلى أن أهالي القرية أبلغوا القوات الأمنية بذلك والتي قامت بدورها بفرض طوق أمني على مكان سقوط الطائرة من أجل نقلها لمكان أمن.

وكانت خلية الأزمة الإعلامية في محافظة بابل قد أعلنت في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء، تفجير طائرة مسيرة تحت السيطرة جنوبي المحافظة.

وبحسب بيان للخلية، الطائرة المسيرة سقطت في منطقة نائية بعيدة عن المساكن في قضاء الهاشمية، ولم تتسبب بأية خسائر مادية أو بشرية.