سقوط طائرة مسيرة "مجهولة الهوية" شمالي بابل (فيديو)

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني وشهود عيان في بابل، يوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيرة "مجهولة الهوية" شمالي المحافظة، وهو ما أكدته خلية الأزمة الإعلامية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة لم يتم تحديد هويتها بعد ولا سبب سقوطها إذا ما كان بسبب خلل فني حدث فيها أم بنيران مباشرة".

وأشار إلى أن الطائرة سقطت في منطقة "مويلحة" التابعة لناحية الإسكندرية شمالي محافظة بابل.

فيما أكد شهود عيان أن "الطائرة المسيرة كانت تحلق في سماء بابل عندما ظهر منها الدخان ومن ثم تهاوت واندلعت فيها النيران قبل ارتطامها بالأرض".

بدورها أعلنت خلية الأزمة الإعلامية في محافظة بابل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "سقوط طائرة مسيّرة مجهولة المصدر إلى الآن، في منطقة مويلحة الثالثة ضمن منطقة نائية زراعية، دون تسجيل أي أضرار بشرية".

وبينت أنه "فور وقوع الحادث، باشرت الجهات الأمنية والفنية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفرض طوق أمني على موقع السقوط، والبدء بإجراء التحقيقات الفنية والأمنية لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".

وأكدت الخلية أن الجهات المختصة ستعلن نتائج التحقيق حال اكتمالها، داعيةً إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.