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سقوط طائرة مسيرة قرب مقر جهاز المخابرات في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-22T22:19:53+0000
سقوط طائرة مسيرة قرب مقر جهاز المخابرات في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بسقوط طائرة وسط حي سكني إلى الغرب من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "في الساعة 2320 من مساء يوم الأربعاء، سقطت طائرة مسيرة في منطقة المنصور ضمن محلة 607 خلف محطة وقود ابو جعفر المنصور".

وبحسب الإحداثيات الخاصة فإن موقع سقوط الطائرة يبعد نحو 1.5كم عن مقر جهاز المخابرات الوطني.

وأضاف المصدر أن "انطلاق الطائرة المسيرة كان من منطقة الحارثية المجاورة، وكمعلومات أولية فإن الطائرة لم تكن تحمل مواد متفجرة وكانت مهمتها استطلاعية على ما يبدو، حيث تم رصدها من قبل الرادارات، وإن سقوطها كان نتيجة خلل فني".

وبين أن جهاز المخابرات بدأ بالتحقيق في الحادث.

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