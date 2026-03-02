سقوط طائرة مسيرة قرب محطة كهرباء جنوبي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيرة قرب محطة للكهرباء جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة سقطت مساء اليوم، بالقرب من محطة كهرباء في ناحية الوحدة جنوبي بغداد، دون اصابات تذكر".

وكان مصدر محلي في محافظة كركوك، قد أفاد في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، بتعرض مقر تابع إلى اللواء 16 ضمن تشكيلات الحشد الشعبي لاستهداف بطائرة مسيّرة دون تسجيل إصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم وقع في منطقة بين قصبة البشير وناحية تازة خورماتو، على بعد نحو 30 كم جنوبي كركوك"، مبيناً أن "الاستهداف لم يسفر عن أية إصابات بشرية تُذكر، واقتصرت على أضرار مادية محدودة".

في حين أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، بإسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منظومة الدفاعات الجوية رصدت الطائرة المسيّرة أثناء اقترابها من محيط القاعدة، وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها داخل المنشأة"، مضيفاً أن "الحادث لم يسفر عن تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية تُذكر".