إسقاط طائرة مسيرة قرب سجن "أبو غريب" غربي بغداد يستخدمها سارقو المواشي

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، ليل الجمعة على السبت، بإسقاط طائرة مسيرة صغيرة الحجم قرب سجن "ابو غريب" غربي العاصمة بغداد يستخدمها سارقو المواشي لتنفيذ مآربهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرة "درون" صغيرة الحجم أُسقطت بواسطة التشويش ضمن قضاء "ابو غريب" بالقرب من السجن المعروف مع العرض لوحظ وجود هذه الحالة في الفترة الاخيرة من خلال قيام سُراق المواشي باستخدام هذه الطائرة لتحديد اماكن تواجد المواشي وسرقتها.

وأوضح أنه تمت متابعة الموضوع، وبالفعل تم قبل فترة القاء القبض على مجموعة وتسليمهم الى مكافحة الاجرام ضمن قاطع "ابو غريب"، مضيفا أن الحديث عن قصف في ابو غريب غير صحيح.