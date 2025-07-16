سقوط طائرة مسيرة قرب حقل نفطي في كركوك (صور)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الأربعاء، بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة قرب حقل باي حسن الشمالي ضمن قرية ماما التابعة لقضاء الدبس شمال غرب المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة المسيّرة سقطت في الأراضي الزراعية القريبة من قرية باي حسن، دون أن تسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية أو مادية".

وأضاف أن "الجهات الأمنية باشرت بفتح تحقيق لمعرفة نوع الطائرة المسيّرة ومصدرها، وما إذا كانت لأغراض تجسسية أو تدريبية"، مشيراً إلى أن الحادثة لم تؤثر على العمل في الحقل النفطي أو على سكان المنطقة.

وتُعد حقول باي حسن من الحقول النفطية المهمة في شمال كركوك، وقد شهدت المنطقة في فترات سابقة تحركات مشابهة لطائرات مسيّرة مجهولة.

ويأتي هذا الحادث تزامناً مع تعرض ثلاثة حقول نفطية في إقليم كوردستان لهجمات متفرقة بطائرات مسيّرة مفخخة.ففي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم بأن أربع طائرات مسيّرة استهدفت بهجمات منفصلة ثلاثة مواقع نفطية في إدارة منطقة زاخو المستقلة ومحافظة دهوك.وكان حقلا "خورمالة" و"سرسنك" النفطيان في محافظتي أربيل ودهوك قد تعرضا، أول أمس الاثنين وصباح أمس الثلاثاء، لهجمات بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب ما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.