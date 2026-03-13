سقوط طائرة مسيرة في مزرعة شرق الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بسقوط طائرة مسيّرة مجهولة على جدار إحدى المزارع في ناحية برطلة التابعة لقضاء الحمدانية شرق الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت صباح اليوم عن سقوط طائرة مسيّرة بعد أن ارتطمت بجدار إحدى المزارع في المنطقة، ما أدى إلى انفجارها بعد سقوطها مباشرة".

وأشار إلى أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وأن الأضرار كانت مادية بسيطة في موقع السقوط.

وبيّن أن مفارز الدفاع المدني وخبراء المتفجرات والأدلة الجنائية توجهوا إلى مكان الحادث لإجراء الكشف وتحديد ملابسات الواقعة.

وكان مصدر أمني في محافظة نينوى، أفاد أمس الخميس، بأن طائرتين مسيّرتين مفخختين استهدفتا مقراً عسكرياً تابعاً للجيش العراقي في قضاء مخمور جنوب شرق مدينة الموصل، مركز المحافظة.

في حين أفاد مصدر أمني أول أمس الأربعاء، بأن ضربتين جويتين استهدفتا مقراً للحشد العشائري شمالي مدينة الموصل.