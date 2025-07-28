سقوط طائرة مسيرة في إحدى قرى الحويجة بكركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الأثنين، بسقوط طائرة مسيرة في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة مجهولة سقطت في قرية هيهاوة التابعة لقضاء الحويجة"، مشيرًا إلى أن "الجهات الأمنية توجهت إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابساته".

ولم تُعرف بعد هوية الطائرة أو الجهة التي كانت تتبع لها، كما لم يُسجل وقوع أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة الحادث حتى لحظة إعداد الخبر.

وتشهد بعض مناطق العراق بين الحين والآخر نشاطًا لطائرات استطلاع ومسيّرات تُستخدم لأغراض عسكرية أو استخبارية من قبل جهات مختلفة.