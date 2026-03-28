سقوط طائرة مسيرة على حقل مجنون النفطي جنوبي العراق

شفق نيوز- البصرة

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، عن سقوط طائرة مسيرة في حقل مجنون النفطي ضمن محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "في تمام الساعة (0830) من صباح يوم السبت الموافق 28 آذار 2026، سقطت طائرة مسيرة داخل حقل مجنون النفطي ضمن قضاء الدير في محافظة البصرة، ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالثة اللواء التاسع مديرية شرطة الطاقة، دون ان تنفجر، ولم يسبب سقوطها حدوث أي أضرار مادية أو إصابات بشرية".

وبحسب البيان، قامت القوة الموجودة في مكان الحادث - على الفور - بإشعار قيادة عمليات البصرة ومركز شرطة النشوة، حيث جرى توجيه الجهد الهندسي ومفارز قسم مكافحة المتفجرات إلى موقع الحادث، لغرض التعامل مع الطائرة ورفعها وفق الإجراءات الأصولية.