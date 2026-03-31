سقوط طائرة مسيرة جنوب غربي نينوى دون خسائر

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة في قرية عليليلة التابعة لقضاء الحضر جنوب غربي المحافظة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة سقطت نتيجة خلل فني يُعتقد أنه تسبب بفقدان السيطرة عليها قبل ارتطامها بالأرض داخل القرية.

وأضاف أن فرق الأدلة الجنائية والدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات سقوط الطائرة وتحديد طبيعتها بشكل دقيق.

وفي وقت سابق مساء اليوم، استهدفت سبع ضربات جوية مقر اللواء 30 (حشد الشبك) في منطقة القلعات بناحية برطلة ضمن سهل نينوى.