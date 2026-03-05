سقوط طائرة مسيرة جنوب بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بسقوط طائرة مسيّرة في منطقة البوعيثة ضمن قضاء الدورة جنوب العاصمة بغداد، ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع صباح اليوم، قرب شارع صيدلية البسمة، حيث سقطت الطائرة المسيّرة داخل المنطقة.

وأضاف أن الحادث أسفر عن أضرار مادية تمثلت بتضرر ستارة أحد المنازل، إضافة إلى تضرر ثلاث عجلات كانت متوقفة قرب موقع السقوط، دون تسجيل أي إصابات بين الأهالي.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة المسيرة لم تُعرف عائديتها حتى الآن، مبيناً أن الجهات المختصة باشرت إجراءات التحقيق لمعرفة مصدرها وملابسات الحادث.