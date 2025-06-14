سقوط طائرة مسيرة ثانية في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بسقوط طائرة مسيرة ثانية شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة سقطت في منطقة (ام الگطع) بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، مبينا أن هذه المنطقة من المناطق زراعية بالمحافظة.

وأضاف أن القوات الامنية قامت برفع الطائرة المسيرة، لبيان نوعيتها، فيما يتوقع انها من نوع (اراش) ايرانية الصنع.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد بسقوط طائرة مسيرة في منطقة (حميرة) ضمن قضاء قلعة سكر، شمال محافظة ذي قار.